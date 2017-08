Stuttgart (dpa/lsw) - Der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin vor schweren Gewittern in Baden-Württemberg. Am Donnerstag sei es örtlich zu Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 Stundenkilometern gekommen, sagte ein Sprecher. Außerdem drohten Hagel und Starkregen. Bis zum frühen Abend seien aber noch keine Schäden gemeldet worden. Das Gewitter ziehe weiter in den Osten und Südosten des Landes. Im Laufe der Nacht sollen die Unwetter allmählich abklingen.

