Stuttgart (dpa/lsw) - Mit dem Dorotheen Quartier wirbt künftig ein weiteres Einkaufszentrum in Stuttgart um Kunden. Der Kaufhauskonzern Breuninger hat nach eigenen Angaben gut 200 Millionen Euro in die Anlage im Stadtzentrum investiert, die Verkaufsfläche liegt bei mehr als 10 000 Quadratmetern. Der Verkauf startet am kommenden Dienstag (30. Mai). Nach dem Milaneo nördlich des Hauptbahnhofs und dem Gerber am südlichen Rand der Innenstadt ist es ein weiteres Shopping-Center, das allerdings vor allem auf Luxus und andere teure Waren setzt.

Die Handelsbranche hofft darauf, dass auch Kunden aus dem Stuttgarter Umland kommen und somit die Stuttgarter Innenstadt insgesamt an Attraktivität gewinnt. Die Eröffnung des Dorotheen Quartiers ist ein weiterer Schritt beim Trend hin zu Einkaufszentren. Laut einer Analyse des Kölner Handelsinstituts Ehi sollen bis 2019 sechs neue Shopping-Malls in Baden-Württemberg entstehen. Die Gewerkschaft Verdi sieht diese Entwicklung kritisch - sie verweist darauf, dass der Umsatz pro Quadratmeter Verkaufsfläche in der Branche insgesamt nicht steige, sondern sinke und dass der ohnehin schon harte Verdrängungswettbewerb verschärft werde.