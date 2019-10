StuttgartDie Stadt will nichts unversucht lassen, um die Luftschadstoffwerte an den Messstellen zu senken und die EU-Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub einzuhalten. Während Filtersäulen rund um die Messstationen am Neckartor, an der Hohenheimer Straße oder an der Pragstraße den immer noch deutlich über dem Jahresgrenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegenden Stickstoffdioxidausstoß reduzieren sollen, setzt man im Kampf gegen den Feinstaub am Neckartor weiter auf die Nassreinigung der Fahrbahnen. Die Effizienz der mit knapp 400 000 Euro im Stadthaushalt veranschlagten Maßnahme bleibt allerdings umstritten.

Im März 2017 war die