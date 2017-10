Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Für den Unterricht mit behinderten Kindern an den allgemeinen Schulen gibt es nach Ansicht des Kultusministeriums nach wie vor zu wenig sonderpädagogische Lehrer. Ministerin Susanne Eisenmann (CDU) sagte am Mittwoch in Stuttgart, für die Inklusion fehlten bis zum Schuljahr 2022/23 insgesamt 1353 Stellen. Vor zwei Jahren hatte Baden-Württemberg die Sonderschulpflicht abgeschafft. Seitdem haben Eltern das Recht, ihr behindertes Kind auch auf die allgemeine Schule zu schicken. Eisenmann sagte, der Anfang sei gemacht. Die Eltern hätten für ihre Kinder mehr Wahlmöglichkeiten. Nach Ministeriumsangaben besuchten im Schuljahr 2016/2017 von rund 57 290 betroffenen Schülern etwa 7950 eine allgemeine Schule. Eisenmann legte dem Landtag einen Sachstandsbericht zur Inklusion vor.