Stuttgart (dpa/lsw) - In vielen Städten im Land werden heute Weihnachtsfeiern für Arme, Einsame und Gefangene organisiert. Die größte Veranstaltung für Hilfsbedürftige ist im Stuttgarter Haus der Diakonie geplant. Die Stadtmission der Evangelischen Gesellschaft (eva) lädt seit 1945 verarmte und einsame Mitbürger zum traditionellen „Stall“ an Heiligabend sowie zu einer Weihnachtsfeier am ersten Feiertag ein. Es erscheinen seit Jahren Hunderte von Besuchern; 2008 waren es 1300. Etwa 175 ehrenamtliche Helfer bewirten die Gäste an den beiden Tagen in allen Sälen des Hauses der Diakonie sowie in der Wärmestube.

Der katholische Bischof Gebhard Fürst hält