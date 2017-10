Anzeige

(eh) - Die Freien Wähler im Stuttgarter Gemeinderat und die Fraktionsgemeinschaft SÖS-Linke-Plus wollen in den Beratungen zum Doppelhaushalt 2018/2019 Weichen für die Zukunft der Stadt stellen.

Mit 123 Anträgen geht SÖS-Linke-Plus in die heutige Etatdebatte. Dass es so viele sind, liegt zum einen daran, dass der OB-Entwurf aus Sicht der acht Stadträte dringend korrigiert werden muss. „Mit der bisherigen Sparpolitik der Stadt muss jetzt Schluss sein, wir brauchen Investitionen in den umweltfreundlichen Nahverkehr, in Schulen und Kitas“, betonten die beiden Fraktionssprecher Hannes Rockenbauch und Thomas Adler. Mindestens