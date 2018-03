Stuttgart (dpa/lsw) - Am Stuttgarter Hauptbahnhof hat heute Morgen der Warnstreik von Beschäftigten der Deutschen Bahn sowie von Privatbahnen begonnen. Betroffen sei vor allem der Fernverkehr, sagte Hans-Peter Hurth von der Gewerkschaft GDBA. Ein IC nach Karlsruhe sei der erste Zug gewesen, der den Bahnhof nicht verlassen habe. Der Ausstand soll bis 8.00 Uhr andauern. Bis dahin rechnete Hurth mit sieben bis acht Zugausfällen.

In Karlsruhe sollte der Warnstreik gegen 6.00 Uhr beginnen, sagte GDBA-Sprecher Walter Greiner. Hier werden der Fern- und der Regionalverkehr betroffen sein. Ein Bahnsprecher bezeichnete die Lage in Baden-Württemberg am Morgen