Stuttgart - All die Millionen haben ihn letztlich nicht überzeugt. Drei Millionen Diesel-Fahrzeuge rüstet Daimler nach, um deren Schadstoffausstoß zu senken. Volkswagen gar vier Millionen. Porsche kündigte gestern an, europaweit 21 500 Cayenne Diesel zurück zurufen. Geplant sei ein Software-Update, teilte Porsche in Stuttgart mit. Auch BMW und Audi haben Nachbesserungen an ihren Dieseln angekündigt.

