Stuttgart (eh) - Der Umbau des ehemaligen Karstadt-Gebäudes in der Königstraße steht kurz vor dem Abschluss. Nach dem Ende der Bauarbeiten soll auch das ramponierte Wappenrondell in der Fußgängerzone wieder hergerichtet werden.

Erst im Mai 2014 ist das Wappenrondell in der Oberen Königstraße an der Ecke Büchsenstraße/Schulstraße für 150 000 Euro grundlegend erneuert worden: Die Bodenplatten im Kreis wurden neu verlegt, die insgesamt zehn Wappen von Stuttgarts Partnerstädten hatte eine Spezialfirma in München aufgearbeitet. Dass der Zeitpunkt für die Reparatur des aus den 1970er-Jahren stammenden Rondells denkbar ungünstig