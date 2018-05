Stuttgart Wo rotes Licht war, leuchten nun rote Haare. „Die Altstadt erlebt eine neue Zeit“, freut sich die Wirtin und Stadträtin Laura Halding-Hoppenheit, „und ich möchte an dieser kreativen Umgestaltung mitwirken.“ Wichtig sei es ihr, „die Tradition zu bewahren und Neues auszuprobieren“. An der Pfarrstraße beim Züblin-Parkhaus hat die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes mit vielen Gästen die Eröffnung ihrer Tom’s Bar in der früheren Olga Bar gefeiert. Der große Zuspruch gefiel ihr. „Bevor ich in den Sarg steig“, sagte die „Mutter der Schwulen“ lachend, die seit vier Jahrzehnten den Kings Club betreibt, „werd ich die Altstadt nach und nach übernehmen.“