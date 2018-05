Stuttgart (eh) - Ob mit Rolli, Kinderwagen oder Blindenstock - in Degerloch geht es nun barrierefrei in den Wald. Ein 1,3 Kilometer langer Rundweg lädt dazu ein, an fünf Stationen den Wald vom Sämling bis zum Holz mit allen Sinnen zu erleben. Er ist der erste seiner Art im Land.

15 Jahre hat es bis zur Umsetzung gedauert, nun wurde der Erlebnisweg beim Haus des Waldes, Königsträßle 79, der Öffentlichkeit übergeben. Das Konzept entstand in Zusammenarbeit mit dem Verein „Tourismus für Alle“ Deutschland und der Stuttgarter Nikolauspflege. Auf dem Sinneswandel-Weg können sich die Besucher über den Wald als Ökosystem und über den Weg