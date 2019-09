StuttgartEs war eine denkwürdige Sitzung der Regionalversammlung am Mittwochnachmittag in Halle C 1.2 der Landesmesse auf den Fildern. Wohl niemand hatte das regionale Urgestein Thomas Bopp, seit Gründung des Verbands Region Stuttgart vor 25 Jahren Regionalrat und seit bald 13 Jahren Vorsitzender des Gremiums, jemals so nervös gesehen wie bei seiner Vorstellungsrede. Der 66-Jährige wusste, dass es dieses Mal enger zugehen könnte als bei seinen bisherigen beiden Wiederwahlen, als er ohne Gegenkandidaten Zustimmung von rund 90 Prozent erfuhr. Und der Mann, dem es oft gelingt, fast alle Fraktionen in die Entscheidungen einzubinden, wusste auch, dass diese