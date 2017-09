Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Bundestagswahl ist in der baden-württembergischen Landeshauptstadt ruhig angelaufen. Am Sonntagvormittag (Stand: 9.00 Uhr) gaben die ersten 2,5 Prozent der rund 376 000 Wahlberechtigten ihre Stimmzettel für die Bundestagswahl ab. Das sind nach Auskunft von Sprecher Sven Matis 0,1 Prozentpunkte mehr als 2013. Die Anzahl der Briefwähler liegt in Stuttgart bei 27,7 Prozent (2013: 23,9). Damit lag die Wahlbeteiligung am Morgen bereits bei 30,2 Prozent.

In Baden-Württemberg bewerben sich insgesamt 587 Frauen und Männer um ein Bundestagsmandat. Für die CDU sitzen derzeit 43 Politiker aus dem Südwesten im Parlament. Bei der SPD sind es bislang 20, bei den Grünen 10 und bei der Linken 5. AfD und FDP sind derzeit nicht im Parlament vertreten. Das vorläufige Ergebnis der Bundestagswahl soll in der Nacht zum Montag vorliegen.