StuttgartMit einer besonderen Rabattaktion lockt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) Neukunden: Wer von jetzt an ein Jedermann- oder 9-Uhr-Abo kauft (frühester Einstiegstermin ist der 1. Dezember), fährt zum Preis der großen Tarifreform, die erst zum 1. April 2019 in Kraft tritt. „Damit wollen wir in der Feinstaubsaison, aber auch mit Blick auf die Fahrverbote, die vom 1. Januar 2019 an gelten, einen attraktiven Anreiz schaffen, in Bahnen und Busse umzusteigen“, sagen die VVS-Geschäftsführer Thomas Hachenberger und Horst Stammler.

Mit der Reform wird das Tarifzonensystem übersichtlicher. Aus 52 Zonen werden fünf Ringe. Die Zonen 10 und