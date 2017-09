Anzeige

Stuttgart (ae) - Im SI-Centrum wurde gestern Abend der schwarze Teppich ausgerollt: Das neue Musical „Bodyguard“ feierte vor 1800 begeisterten Zuschauern Premiere. Auch zahlreiche Stars und Sternchen, die sich die Produktion nicht entgehen lassen wollten, waren ins Palladium-Theater geeilt. Und diese wussten teilweise von persönlichen Erfahrungen mit einem Leibwächter zu berichten.

25 Jahre ist es her, dass der Kinofilm erstmals auf der Leinwand zu sehen war. Auf die Hollywoodproduktion, ihre Hauptdarsteller Whitney Houston und Kevin Costner sowie den Soundtrack des Films mit Titeln wie „I will always love