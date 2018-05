Anzeige

Stuttgart-West (pol) Ein 16 Jahre alter Jugendlicher ist am Donnerstagvormittag mit einem Opel Corsa vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat auf der Flucht mehrere rote Ampeln überfahren und Verkehrsteilnehmer gefährdet, das meldete die Polizei am Freitagvormittag. Polizeibeamte wollten den Tatverdächtigen sowie seine drei 17 Jahre alten Mitfahrer gegen 11.25 Uhr in der Breitscheidstraße kontrollieren, da er im Begriff war, mit dem Opel im Haltverbot zu parken. Als der Tatverdächtige die Beamten erkannte, gab er sofort Gas und flüchtete über die Seidenstraße, die Schloßstraße, die Schwabstraße, die Ludwigstraße und die Johannesstraße in die Rosenbergstraße. Am Rosenbergplatz gelang es den verfolgenden Beamten, das Fahrzeug zu stoppen und die Insassen vorläufig festzunehmen. Auf seiner Flucht missachtete der 16-Jährige mehrere rote Ampeln und gefährdete Verkehrsteilnehmer, darunter auch eine ältere Frau, die die Johannesstraße an einer Fußgängerampel überquerte. Nach ersten Ermittlungen gehören die Kennzeichen, die am Auto angebracht waren, nicht zum Opel. Die Ermittlungen über die Besitzverhältnisse dauern an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.