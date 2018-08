StuttgartNoch „mindestens 20 Jahre“ will Stefan Schneider die runde Bar weiterführen, die ihren bis heute genialen Namen Palast der Republik dem Happy End in der deutsch-deutschen Geschichte verdankt. 1989, ein Jahr vor der Wiedervereinigung, haben zwei Wirte an der viel befahrenen Friedrichstraße den Ort, der mal ein Örtchen war, mit ironischem Gespür nach „Erichs Lampenladen“ benannt, wie Honeckers Stolz in Ostberlin beim Volke hieß. Der Palast von Stuttgart ist das genaue Gegenteil vom Protz der früheren SED-Machtzentrale. Er liefert bis heute den Beweis dafür, dass es für den Erfolg einer gastronomischen Einrichtung nicht viel bedarf, wenn man es nur