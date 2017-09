oh

Stuttgart (dpa/lsw) - Dank guter Auslandsgeschäfte können sich Baden-Württembergs Maschinenbauer über volle Auftragsbücher freuen. Die Ordereingänge zogen im August im Vergleich zum Vorjahresmonat um 16 Prozent an, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Die Bestellungen aus dem Ausland kletterten sogar um 25 Prozent nach oben, während die Bestellungen aus dem Inland nur relativ schwach um drei Prozent stiegen. «Bei den Auftragseingängen aus dem Inland sehen wir weiter Nachholbedarf», sagte der Geschäftsführer vom VDMA Baden-Württemberg, Dietrich Birk. Die Signale aus dem Ausland seien hingegen überaus positiv.