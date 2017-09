Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Volksfest auf dem Cannstatter Wasen steuert am Sonntag auf einen Höhepunkt zu: Beim traditionellen Umzug werden 50 Festwagen, rund 3500 Mitwirkende und etliche Tiere wie Pferde, Ochsen und Schweine erwartet, die sich (11.00 Uhr) vom Kursaal zum Festgelände bewegen. Anlass ist ein historisches Ereignis. Zum 160. Mal jährt sich das Treffen zweier Kaiser in Stuttgart: Zar Alexander von Russland traf 1857 mit Kaiser Napoleon III. von Frankreich zusammen.

Höhepunkt des dafür seinerzeit inszenierten Programms war am 27. September 1857 der Geburtstag des Gastgebers König Wilhelm I. von Württemberg. Der prächtige Umzug von