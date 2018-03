Stuttgart (seb) - Die Property Development Investors GmbH (PDI) hat am Dienstag überraschend bekannt gegeben, dass sie die zur Villa Berg gehörende Tiefgarage langfristig an eine Münchner Parkhaus-Gesellschaft verpachtet hat, obwohl sie seit Monaten in Verkaufsverhandlungen mit der Stadt steht. Gestern kam nun auch der Grund heraus: Der Eigentümer hat offenbar das Interesse der Stadt vermisst und sich daher zu diesem Schritt entschieden.

„Wir fühlen uns veräppelt und an der Nase herumgeführt“, wird der PDI-Geschäftsführer Mathias Düsterdick im gestern erschienenen Immobilienbrief Stuttgart zitiert. Er kritisiert dort, dass weder OB