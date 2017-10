Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Stuttgarter Flughafen bleibt im Aufwind. Im dritten Quartal 2017 haben 3,51 Millionen Passagiere den Airport genutzt und somit 4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mit. Damit zogen die Geschäfte merklich an, denn im Quartal zuvor - von April bis Juni - hatte das Plus nur bei 2,5 Prozent gelegen. Zudem setzte sich der Trend zu größeren Maschinen fort: Im Zeitraum Juli bis September sank die Zahl der Starts und Landungen um 1,7 Prozent auf 36 754. Da aber pro Flieger im Schnitt mehr Menschen an Bord waren, stieg die Passagierzahl insgesamt deutlich.