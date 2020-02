Viele Züge fahren wieder ab Stuttgart

Fahrgastinfo-Tafeln an Bahnsteigen des Hauptbahnhofs sind noch außer Betrieb

Nach ersten Reparaturarbeiten in der Nacht sind am Mittwoch 14 Gleise in Betrieb. So soll es wohl auch noch am Donnerstag weitergehen, kündigt die Deutsche Bahn an.