StuttgartOB Fritz Kuhn (Grüne) hat am Dienstag im Rathaus seine Idee einer Interimsoper bei den Wagenhallen (unsere Zeitung berichtete) nochmals präzisiert. „Wir bauen da natürlich keine Holzbaracken hin, das wird alles in hoher Qualität erstellt“, betonte der Rathauschef mit Verweis auf das eher rustikal anmutende Modell der Genfer Holzoper.

Kuhn verwies auf die Vorteile, wenn man die Produktionsstätten und den Spielbetrieb an einem Ort unterbringe. „Alles, was im Paketpostamt möglich gewesen wäre, wäre auch an diesem Standort möglich.“ Bei einer Trennung von Spielbetrieb und Werkstattbereich, für den man dann das Paketpostamt anmieten müsste,