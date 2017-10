Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit mehr als 100 Tätowierern aus aller Welt hat am Samstag in Stuttgart eine Tattoo-Messe begonnen. Die Veranstalter rechneten vor Beginn der Veranstaltung mit 5000 bis 8000 Besuchern am Wochenende. «Das Interesse ist groß, Tattoos sind nicht mehr so verpönt wie früher», sagte Veranstalterin Heike Steinecke. Besonders «Reality Style» - also realitätsnahe Zeichnungen - seien derzeit bei Tätowierern und ihren Kunden beliebt. «Wer sich spontan ein Tattoo stechen lassen will, hat auf jeden Fall die Chance dazu», sagte Steinecke. Nur Zuschauen sei jedoch auch erlaubt - zum Beispiel bei der Wahl zur «Miss Tattoo» oder dem