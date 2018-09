StuttgartEs ist komisch, wie so ein Gedächtnis funktioniert. Wichtige Dinge kann es sich kaum merken, aber sieht man das VfB-Trikot mit der Nummer 3, spult es sofort die Bilder ab: Sigurvinsson auf Schäfer, Schäfer zu Klinsmann, Fallrückzieher, Tor gegen die Bayern! In 125 Jahren hat der VfB unzählige solcher Bilder produziert. Bei jedem Fan zeigt das Kopfkino andere Szenen, wenn er an seinen Herzensverein denkt. Manche erinnern sich noch daran, wie sie 1950 in den Trümmern Stuttgarts standen und dem deutschen Meister zujubelten, der vorbeifuhr. Wie Robert Schlienz seine Mannen vorantrieb, wie Pelé 1963 seine Künste vorführte, wie Diego Maradona vor dem