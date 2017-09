Anzeige

Stuttgart (ae) - In keiner anderen deutschen Metropole ist es für Studenten härter eine Wohnung zu finden als in München. Das ist ein Ergebnis der Studie des Moses Mendelssohn Institutes, die 93 Hochschulstädte verglichen hat. Allerdings hat diese ebenso festgestellt, dass auch in Stuttgart die Suche nach einer bezahlbaren Unterkunft zunehmend schwieriger wird.

Zettel, auf denen Studienanfänger verzweifelt ein Zimmer suchen, hängen derzeit an vielen Stellen im Stadtgebiet aus. Schließlich beginnt in wenigen Tagen das Wintersemester, höchste Eisenbahn also, sich nach einer passenden Unterkunft umzusehen - am besten noch in Uninähe und