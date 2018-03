Stuttgart (dpa/lsw) - Schon seit 2008 ist Stuttgart Umweltzone - doch bis heute hält sich längst nicht jeder Autofahrer daran. Im vergangenen Jahr wurden in der Landeshauptstadt rund 26 500 Verstöße gegen die «Plaketten-Kennzeichnungsverordnung» registriert, in etwa so viele wie 2016. Im größeren Köln waren es 2017 nur 11 000 Verstöße - das vergleichsweise kleine Aachen hingegen punktete mit fast 29 000 falschen oder nicht existenten Umweltplaketten, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Spitze ist Berlin mit mehr als 65 000 Fällen, in denen Autofahrer verbotenerweise in der Umweltzone unterwegs waren.

Allerdings hängen diese Zahlen