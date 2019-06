Stuttgart (dpa/lsw)Offenbar durch versprühtes Reizgas sind in einer Schule in Stuttgart mindestens 27 Menschen verletzt worden - etwa 300 Schüler und Lehrer mussten das Gebäude verlassen. Nach Polizeiangaben hatten mehrere Schüler am Dienstag über Reizungen der Augen und Atemwege geklagt. Die Lehrer riefen daraufhin den Rettungsdienst. Die Polizei räumte das Schulgebäude. Bislang wurden laut Polizei 27 Verletzte gemeldet - wie viele Schüler darunter sind, war zunächst unklar. Vier Menschen kamen demnach ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nach den Tätern, die die unbekannte Substanz nach ersten Ermittlungen im Bereich des Treppenhauses versprüht haben könnten.