Aufgrund einer Signalstörung zwischen Schwabstraße und Vaihingen kommt es bei den S-Bahnen der Linien S1 in Richtung Herrenberg, S2 in Richtung Filderstadt und S3 in Richtung Flughafen/Messe zu Verspätungen. Es kann vereinzelt auch zu Teilausfällen und Ausfällen kommen.