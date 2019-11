Stuttgart (red)Wegen einer polizeilichen Ermittlung in einer S-Bahn an der Haltestelle Hauptbahnhof tief ist die Strecke vom Hauptbahnhof in Richtung Schwabstraße blockiert. Aus diesem Grund kommt es aktuell bei den S-Bahnen der Linie S1 Richtung Herrenberg, S2 Richtung Filderstadt, S3 Richtung Flughafen/Messe und den S-Bahnen S4, S5, S6 und S60 im Innenstadtbereich zu Verspätungen und Teilausfällen. Nähere Informationen sind derzeit noch nicht bekannt.