Stuttgart (pol) Beamte der Bundespolizei haben am Freitagabend gegen 21.45 Uhr ein 12-jähriges Mädchen im Stuttgarter Hauptbahnhof angetroffen, welches von einer Jugendeinrichtung im Landkreis Esslingen bereits als vermisst gemeldet war. Aus einer Jugendeinrichtung im Kreis Ludwigsburg abgängig war am Sonntagabend ein 15-jähriger Jugendlicher. Den Ausreißer kontrollierten Bundespolizisten gegen 19.30 Uhr ebenfalls im Stuttgarter Hauptbahnhof. Während die Polizeibeamten ihn im Anschluss zurück in die Einrichtung brachten, wurde die 12-Jährige an ein Stuttgarter Jugendeinrichtung übergeben. Wohin die Beiden wollten ist nicht bekannt.