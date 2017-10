Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Verkehrsministerium rechnet mit Beginn der Herbstferien wegen vieler Baustellen mit Stau auf den Straßen. Besonders an den Wochenenden und am Feiertag Allerheiligen prognostiziert es volle Autobahnen im Südwesten. „Wir investieren in Baden-Württemberg dieses Jahr über 800 Millionen Euro, damit unsere Autobahnen und Bundesstraßen auch zukünftig in gutem Zustand sind, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Donnerstag in Stuttgart. „Das bedeutet aber auch, dass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann.“ In den Ferien (30.10 bis 3.11.) sind 22 Baustellen auf den Autobahnen fest eingerichtet.

Zu Stau kann es laut Ministerium vor allem auf folgenden Autobahnabschnitten kommen:

- auf der Autobahn 5 zwischen dem Autobahnkreuz (AK) Heidelberg und der Anschlussstelle (AS) Walldorf/Wiesloch sowie zwischen der AS Ettlingen und der AS Rastatt-Nord und im weiteren Verlauf zwischen der AS Lahr und der AS Ettenheim.

- auf der Autobahn 656 zwischen dem AK Mannheim und dem AK Heidelberg.

- auf der Autobahn 6 zwischen der Landesgrenze Hessen (Süd) und der AS Mannheim-Sandhofen sowie zwischen der AS Wiesloch/Rauenberg und der AS Sinsheim und im weiteren Verlauf zwischen der AS Bad Rappenau und der AS Heilbronn/Untereisesheim, zwischen der AS Heilbronn/Neckarsulm und dem AK Weinsberg sowie zwischen der AS Schwäbisch Hall und der AS Ilshofen/Wolpertshausen.

- auf der Autobahn 7 zwischen der AS Aalen/Westhausen und der AS Aalen/Oberkochen.

- auf der Autobahn 8 im Bereich der AS Leonberg-Ost und dem AK Stuttgart sowie im weiteren Verlauf zwischen der AS Esslingen und der AS Wendlingen und zwischen der AS Mühlhausen und der AS Hohenstadt sowie zwischen der AS Hohenstadt und der AS Ulm-West.

- auf der Autobahn 81 zwischen der AS Rottenburg und AS Herrenberg sowie zwischen der AS Singen und der AS Hilzingen AS Tuningen und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim.

Das Ministerium empfiehlt, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen und außerhalb der Stoßzeiten zu fahren.