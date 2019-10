StuttgartAutofahrer, aber auch Anwohner werden am kommenden Wochenende auf jeden Fall gute Nerven brauchen. Weil der Schwanenplatztunnel zwischen Bad Cannstatt und der City wegen der Sanierung des Fahrbahnbelags zwischen Donnerstag, 31. Oktober, 20 Uhr, und Montag, 4. November, 5 Uhr, in beiden Richtungen voll gesperrt wird, appelliert die Stadt an motorisierte Verkehrsteilnehmer, am besten schon vor den Toren der Landeshauptstadt Park-and-Ride-Plätze zu nutzen und auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Besonders der Samstag nach dem Feiertag Allerheiligen dürfte kritisch werden.

Lange hat man beim zuständigen Tiefbauamt überlegt, ob man den