StuttgartDie junge Frau schien einen Alptraum durchlebt zu haben: Ein Mann fällt sie mitten im Unipark von hinten an, zerrt sie in ein Gebüsch, bedroht sie mit einem Messer, versucht sie zu vergewaltigen. Sie wehrt sich, kann in höchster Not entkommen. Wie ernst die Situation scheinbar gewesen ist, zeigt sich an ihrer Schulter: Im Bereich des Schüsselbeins hat die 20-Jährige Schnittverletzungen davongetragen.

Der Fall vom vergangenen Freitagabend hatte große Betroffenheit ausgelöst. Und Verunsicherung. Der Tatort liegt im Stadtgarten, dem Park in der Innenstadt zwischen den Unigebäuden, vor Jahrzehnten Anlaufpunkt der