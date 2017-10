Anzeige

Stuttgart (red) - Ein 23 Jahre alter Autofahrer hat am Sonntag offenbar unter Alkoholeinfluss in der Heilbronner Straße einen Unfall verursacht. Der Mann befuhr gegen 22.30 Uhr mit seinem weißen Mazda 6 von Zuffenhausen kommend in Richtung Stadtmitte. Kurz vor der Borsigstraße fuhr er auf den schwarzen Peugeot 206 eines 28-Jährigen auf. Nach dem Unfall fuhr der 23-Jährige einfach weiter. Polizeibeamte stellten ihn in Bönnigheim, Kreis Ludwigsburg. Als er die Polizeikräfte bemerkte, versuchte er zu fliehen. Nach zwei Kilometern Verfolgungsfahrt gelang es den Beamten den 23-Jährigen in der Mörikestraße anzuhalten. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde vorläufig einbehalten. Er muss nun mit Anzeigen wegen Unfallflucht und wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Bei dem Unfall an der Borsig­straße ist ein weiteres Fahrzeug beschädigt worden. Der 28 Jahre alte Fahrer verlor nach dem Zusammenprall kurzzeitig die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von seiner Spur ab und stieß mit einem weiteren Wagen zusammen. Dieses Fahrzeug hatte vermutlich einen hellen Lack und müsste hinten links leicht beschädigt sein. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0711/ 8990 3200 entgegen.