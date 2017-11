Anzeige

Stuttgart (dpa) - Der Gewerkschaft Verdi droht in diesem Jahr nach eigenen Angaben wieder ein Mitgliederschwund. «Wir werden am Ende vermutlich eine leicht negative Zahl feststellen, weil wir in den siebziger und frühen achtziger Jahren viele Mitglieder gewonnen haben, die jetzt langsam in das Rentenalter kommen», sagte Verdi-Vize Frank Werneke im Interview der «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten» (Donnerstag). Die Gewerkschaft mit gut zwei Millionen Mitgliedern werde in dieser Altersgruppe Abgänge auf einem sehr hohen Niveau haben – es brauche alle Anstrengungen, um das auszugleichen.

Verdi werde in diesem Jahr zugleich an die 110 000 neue Mitglieder gewinnen. Eine dramatische Talfahrt bei der Mitgliederentwicklung sieht Werneke für die Dienstleistungsgewerkschaft trotz der demografischen Entwicklung nicht. «Wir haben zum Beispiel gute Mitgliedererfolge in der Pflege mit großen Wachstumspotenzialen oder bei Weiterbildungseinrichtungen», sagte Werneke. «Wir haben es in den vergangenen Wochen auch geschafft, mehr als 2000 Friseur-Azubis zu gewinnen, und sind dabei, mit ihnen einen Azubi-Tarifvertrag durchzusetzen – es gibt Möglichkeiten, Menschen zu begeistern.»

Der 50-Jährige ist seit 2003 stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft. Ob er in zwei Jahren dem langjährigen Vorsitzenden Frank Bsirske nachfolgen will, lässt er offen. «Die Frage, wer ihm folgt, werden wir in aller Ruhe vor dem Kongress im Herbst 2019 diskutieren», sagte Werneke. «Ob ich antrete oder nicht, dazu bin ich noch nicht festgelegt.»