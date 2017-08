Stuttgart-Bad Cannstatt (pol) - Erneut ist es an der Pragstraße wegen eines verbotenen Wendemanövers auf Höhe der Haldenrainstraße am Freitag zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Stadtbahn und einem Auto gekommen. Erst am Dienstag kam es zu einem ähnlichen Vorfall in der selben Straße.

Der 25 Jahre alte Golf-Fahrer, der in die Wilhelma wollte, fuhr gegen 12.50 Uhr die Pragstraße aufwärts, wie die Polizei berichtet. Auf Höhe der Haldenrainstraße hörte er auf sein Navigationsgerät und wendete verbotenerweise. Hierbei übersah er die in die gleiche Richtung fahrende Stadtbahn der Linie U13 und es kam zur Kollision.

Ein 47-jähriger Fahrgast sowie die 22 Jahre alte Beifahrerin des mutmaßlichen Unfallverursachers erlitten leichte Verletzungen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro und es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.