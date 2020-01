StuttgartZehn Jahre ist das Auto der Familie Fontanello (Name geändert) alt. Der Astra tut gut Dienste und darf aufgrund seiner Schadstoffklasse – ein Benziner mit Grüner Plakette – uneingeschränkt in Stuttgart fahren, so auch dieser Tage, als Felicitas Fontanello in die Innenstadt fuhr, um auf Einkaufstour zu gehen. Aus alter Gewohnheit stellte sie ihren Wagen im Bereich der Mörikestraße ab, löste einen Parkschein, merkte sich dessen Geltungsdauer und zog los. Als sie rechtzeitig zu ihrem Wagen zurückkehrte, erschrak sie: Am Scheibenwischer steckte dennoch ein Strafzettel. Der Grund: Der mit Filzstift vorgenommene Eintrag des Fahrzeugkennzeichens im