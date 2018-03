Stuttgart (dpa/lsw) - Der Abiturjahrgang 2012 ist aus Sicht des Philologenverbandes nicht ohne zusätzliches Personal zu bewältigen. „Das bedeutet für die Gymnasien in den kommenden drei Jahren außergewöhnliche Belastungen“, sagte Landeschef Bernd Saur heute in Stuttgart. Der bevorstehende „ungeheure Kraftakt“ müsse in die Planungen der kommenden Schuljahre einfließen. Viele Lehrkräfte müssten vom Schuljahr 2010/11 an mehrere vierstündige Oberstufenkurse übernehmen. Solche Lehrer müssten mindestens eine Schulstunde weniger unterrichten. Ebenso müssten Schulleitungen und Jahrgangsstufenberater entlastet werden.

