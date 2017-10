Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Vandalismus an Autos kann nach Angaben des Landeskriminalamts nur in etwa jedem siebten Fall aufgeklärt werden. Bei insgesamt gut 26 000 Fällen im Südwesten im Jahr 2016 konnten in fast 4000 Fällen der oder die Täter ausfindig gemacht werden, sagte ein LKA-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Sie zerkratzen Lack, traten Spiegel ab, schlugen Scheiben ein oder prügelten - wie in dieser Woche in Heidelberg - mit einem Hammer los.

Die Zahl der Brandanschläge auf Kraftfahrzeuge stieg laut Polizeistatistik von 165 Fällen landesweit im Jahr 2014 auf 218 Fälle im Jahr 2016. Ein „Immer mehr“ sei daraus aber nicht abzuleiten, so der Sprecher. Schließlich waren es auch in den Jahren vor 2014 schon mal mehr als 200 derartiger Fälle.