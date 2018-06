Anzeige

Stuttgart-Nord (pol)Der in der Nacht zum Dienstag in einem Wohnhaus im Stadtteil Feuerbach aufgefundene tote Säugling ist aller Wahrscheinlichkeit nach bereits tot zur Welt gekommen. Dies hat eine am Dienstagmittag durchgeführte Obduktion ergeben. Die 18 Jahre alte Mutter des Jungen rief gegen 00.30 Uhr den Rettungsdienst und teilte mit, dass sie eine Totgeburt hatte. Aufgrund der zunächst unklaren Gesamtumstände alarmierte der der anwesende Notarzt die Polizei. Beamte der Kriminalpolizei übernahmen daraufhin die Ermittlungen.