Stuttgart (dpa/lsw) - Der Flugbetrieb von Air Berlin normalisiert sich in Stuttgart wieder. Es wurden acht Flüge annulliert, wie eine Flughafensprecherin am Donnerstag mitteilte. Ziele waren unter anderem Berlin oder Mailand. Auch an anderen deutschen Airports gab es noch vereinzelte abgesagte Flüge. Dabei spielen laut Air Berlin auch die Auswirkungen des Hurrikans Irma eine Rolle. Die Zahl der Krankmeldungen gehe ebenfalls weiter zurück, sagte eine Airline-Sprecherin: „Immer mehr Piloten melden sich fit zum Dienst.“

Weil etliche Piloten sich krankgemeldet hatten, waren am Dienstag und Mittwoch rund 200 Flüge ausgefallen. Air Berlin hatte im August Insolvenz angemeldet. Die angeschlagene Fluglinie verhandelt mit der Lufthansa und weiteren Airlines über einen Verkauf von Unternehmensteilen. An diesem Freitag endet die Bieterfrist.