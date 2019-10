StuttgartEs ist noch nicht lange her, seit Zigtausend Flüchtlinge 2015 und Anfang 2016 nach Deutschland geströmt sind. Die Bilder von zu Notquartieren umgebauten Turnhallen auch in Stuttgart sind noch präsent. Doch das Thema ist nach und nach in den Hintergrund gerückt. Bis zum Einmarsch der türkischen Armee in Syrien. Spätestens seit diesem Zeitpunkt warnen nicht wenige Experten vor einer neuen Welle von Geflüchteten, die sich anbahnen könnte.

Wer glaubt, in diesem Falle gäbe es inzwischen wieder jede Menge frei stehende Kapazitäten, liegt ziemlich daneben. Denn obwohl zuletzt immer weniger Flüchtlinge in Stuttgart angekommen sind, geht es weiter