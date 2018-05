StuttgartEs gibt sie noch immer: die Stuttgarter, die den König vermissen – zumindest das Denkmal für Wilhelm II. an seinem früheren Standort. Jahrzehntelang war es vor dem Eingang des Wilhelmspalais’ an der Konrad-Adenauer-Straße angesiedelt gewesen. Für den Umbau des einstmaligen königlichen Wohnhauses und der späteren Stadtbücherei in ein Stadtmuseum musste es weichen. Seit Mitte September 2017 ist es auf dem Gelände wieder zu sehen, allerdings nicht mehr am früheren Platz, sondern an der Südseite des Gebäudes im hinteren Bereich, wo Wilhelm wie ein distanzierter Beobachter der neuen Gebäudenutzung wirkt. Das Unverständnis der Königstreuen und der