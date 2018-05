StuttgartDie fünf Unikliniken des Landes machen mobil gegen Überlegungen, dem Klinikum Stuttgart den Status einer Uniklinik zu verleihen. In einem Schreiben an Ministerpräsident Winfried Kretschmann und die beteiligten Ministerien (alle Grüne) äußern die Dekane sowie die ärztlichen und kaufmännischen Direktoren der fünf medizinischen Fakultäten Zweifel an Sinn und Notwendigkeit der erwogenen Schaffung zusätzlicher Medizinstudienplätze.

Die Leitungen der bestehenden Unikliniken sehen die Medizinerausbildung in Baden-Württemberg „aktuell und für die Zukunft ausreichend sichergestellt“. Derzeit bilde man gemäß den Vorgaben „sogar überproportional