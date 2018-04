StuttgartDer Universität Stuttgart stehen spannende Zeiten bevor. Nicht nur, weil am 30. Mai eine Rektorwahl mit zwei internen Kandidaten ansteht: Amtsinhaber Wolfram Ressel und Herausforderer Michael Resch. Sondern seit 1. Februar amtiert auch ein neuer Unikanzler: Jan Gerken heißt der neue Verwaltungschef. Er kündigt im Gespräch mit unserer Zeitung große Veränderungen an – in den Verwaltungsabläufen, aber auch im Führungsstil. Er will an der Uni nicht weniger als einen Kulturwandel einleiten.

Was sich hier auf jeden Fall ändern muss, so Gerken, sei die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen – „da seh ich viel Potenzial“. Solche Ziele sind