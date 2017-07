Stuttgart (dpa) - Bei fast jedem vierten der 26 700 Unfälle in Stuttgart hat sich der Verursacher aus dem Staub gemacht. Bei den Unfällen mit Verletzten wird nur noch jeder dritte Unfallflüchtige erwischt, schreiben die „Stuttgarter Nachrichten“ und die „Stuttgarter Zeitung“ am Samstag.

Im vergangenen Jahr gab es 5 906 Unfallfluchten in Stuttgart. Bei 146 dieser Unfälle blieben Verletzte zurück, 53 Verursacher konnten in diesen Fällen ermittelt werden - das sind 36 Prozent. Im Jahr davor, als es 6 019 Unfallfluchten gab, wurden 88 Verursacher von 163 Unfällen mit Verletzten ermittelt (54 Prozent), schreiben die Zeitungen. Im Jahr 2009 habe der Wert