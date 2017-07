Stuttgart (pol) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend in der Kirchheimer Straße an der Stadtbahnhaltestelle Schemppstraße ereignet hat. Eine 41-jährige Fußgängerin überquerte gegen 22.24 Uhr den Z-Übergang im Bereich der Stadtbahnhaltestelle und achtete dabei nicht auf den Bahnverkehr. Aus Richtung Sillenbuch kommend, näherte sich eine Stadtbahn der Linie U7. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der 43-jährige Stadtbahnfahrer den Zug nicht mehr rechtzeitig anhalten. Durch den Aufprall wurde die Fußgängerin schwer verletzt. Nach Versorgung durch den Rettungsdienst und den Notarzt wurde sie stationär im