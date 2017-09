Anzeige

Stuttgart (pol) - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs offenbar grundlos einen 30-Jährigen in den Rücken getreten und ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen. Das teilt die Polizei mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 30-Jährige mit seinem Begleiter gegen 5 Uhr im Bereich des Treppenabgangs unterwegs, als sie an dem mutmaßlichen Täter sowie dessen drei 23, 26 und 33 Jahre alten Begleitern vorbeiliefen. Hierbei soll der Geschädigte den Tatverdächtigen leicht berührt haben, weshalb dieser unvermittelt zuschlug. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte nach jetzigem Kenntnisstand in Richtung Arnulf-Klett-Passage. Alarmierte Kräfte der Bundes- und Landespolizei trafen, bis auf den Unbekannten, alle Betroffenen des Vorfalls vor Ort an. Rettungskräfte versorgten den 30-jährigen Deutschen, der durch den Vorfall Schürfwunden im Gesicht sowie eine leichte Gehirnerschütterung erlitt. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen südländisch aussehenden Mann im Alter von etwa 25 Jahren mit schwarzen Haaren und Vollbart gehandelt haben. Zur Tatzeit trug der etwa 1,75 Meter große Mann offenbar einen weißen Kapuzenpulli, eine helle Jeans, braune Schuhe sowie eine graue Basecap. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich beim Bundespolizeirevier Stuttgart unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.