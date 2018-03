Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Als die Eltern für ein paar Minuten beschäftigt waren, ist am Stuttgart Hauptbahnhof eine Siebenjährige bestohlen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, nutzte der Täter den Moment aus, als das Mädchen am Dienstag alleine mit den Koffern am Ende des Bahnsteigs auf ihre Eltern wartete, die noch weitere Reiseutensilien holen wollten. Der Unbekannte nahm einen Koffer mit. Das Mädchen hatte sich aus Angst nicht getraut, etwas zu sagen und Hilfe zu holen. In dem Koffer befanden sich Elektronikgeräte und Spielsachen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 180 Euro geschätzt.Text